TMZ: звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе скончался на 81-м году жизни TMZ: звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе ушел из жизни в Нью-Йорке

Москва2 авг Вести.Американский актер Винсент Пасторе, получивший мировую популярность благодаря своей роли в популярном сериале "Клан Сопрано", скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Актера обнаружил мертвым в его резиденции в Бронксе его давний друг Стивен Виллано отмечает портал

Причина смерти актера пока неизвестна.

В "Клане Сопрано" Пасторе сыграл роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро, близкого друга и соратника главного героя Тони Сопрано.

Пасторе также известен по свои ролям в фильмах "Славные парни", "Путь Карлито" и "Люди, достойные уважения".

Кроме того, актер снимался в таких реалити-шоу, как Celebrity Fit Club и Dancing with the Stars, хотя последнее он покинул всего через неделю из-за физических нагрузок, связанных с программой. Пасторе также был в реалити-шоу Celebrity Apprentice с участием ставшего впоследствии президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что британский актер Майкл Престон, ставший популярным благодаря фильму "Безумный Макс 2: Воин дороги", умер в возрасте 93 лет.