Москва26 нояВести.Дальнобойная реактивная система залпового огня нового поколения "Торнадо С" поражает цели на дистанции до 90 километров. Об этом заявил ИС "Вести" начальник расчета группировки войск "Центр" Кирилл Трифонов.
Работает она от спутников. Летит заданную траекторию по данному полетному заданию. Точность – буквально белке в глазуказал Трифонов
Ранее в Ростехе рассказали, что новая РСЗО "Сарма" в боях зарекомендовала себя как маневренный высокоточный комплекс для нанесения ударов в тыл ВСУ. Данная техника поставляется в войска с 2025 года.