"Точность - белке в глаз": боец рассказал о возможностях РСЗО "Торнадо-С" Боец "Центра" рассказал о высокой точности РСЗО "Торнадо-С"

Москва26 ноя Вести.Дальнобойная реактивная система залпового огня нового поколения "Торнадо С" поражает цели на дистанции до 90 километров. Об этом заявил ИС "Вести" начальник расчета группировки войск "Центр" Кирилл Трифонов.

Работает она от спутников. Летит заданную траекторию по данному полетному заданию. Точность – буквально белке в глаз указал Трифонов

Ранее в Ростехе рассказали, что новая РСЗО "Сарма" в боях зарекомендовала себя как маневренный высокоточный комплекс для нанесения ударов в тыл ВСУ. Данная техника поставляется в войска с 2025 года.