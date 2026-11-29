Токен связанной с Трампом криптофирмы WLF за ночь рухнул более чем на 50%

Токен аффилированной с Трампом фирмы за одну ночь подешевел более чем вдвое Токен связанной с Трампом криптофирмы WLF за ночь рухнул более чем на 50%

Москва29 ноя Вести.Токен WLF, связанный с криптопроектом World Liberty Financial и президентом США Дональдом Трампом, за ночь потерял более половины стоимости, сообщил CNBC.

По данным телеканала, в ночь с 28 на 29 ноября стоимость WLF рухнула с 0,037 до 0,016 доллара — более чем на 51% примерно за два часа.

Позднее WLF, опираясь на собственные расчеты, обвинила одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance в недобросовестных действиях. По версии компании, эта биржа самостоятельно закрыла позиции по токену — и на покупку, и на продажу, — что спровоцировало резкое снижение котировок.

Представители Binance заявили, что анализируют рыночную активность за указанный период.

Ситуация с возникла через месяц после подачи в суд округа Колумбия иска, в рамках которого Трампа и WLF обвиняют в коррупции через криптовалютные сделки, отмечается в материале CNBC.

В октябре 2025 года Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао, осужденного за два года до этого за нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что перед помилованием Binance оказала WLF технологическую и финансовую поддержку на 2 миллиарда долларов. После этой сделки рыночная капитализация WLF выросла со 127 миллионов долларов до более чем 2,1 миллиарда долларов.

Из финансовой декларации американского президента за июнь 2026 года следует, что токен $TRUMP принес семье главы Белого дома по меньшей мере 635 миллионов долларов. В общей сложности, к апрелю Трампы заработали не менее 2,3 миллиарда долларов на своих четырех основных криптовалютных проектах, включая мем-монету.