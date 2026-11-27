Трамп назвал G8 с участием РФ более мощным форматом по сравнению с G7 Трамп: G7 менее мощный формат, чем G8 с участием России

Москва27 ноя Вести.Формат G7 менее интересный, чем "Большая восьмерка" с участием России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе разговора с американским военнослужащими в День благодарения 26 ноября.

G8 – более мощный формат, чем G7 сказал он

Глава Белого дома также поделился, что на саммитах G7 "обсуждают только Россию". В таких случаях, по словам Трампа, он спрашивает остальных участников, почему на собрании нет представителей Москвы.

Ранее американский лидер предположил, что если бы Россию не исключили из G8 после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, то украинского конфликта могло бы не произойти.