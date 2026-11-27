Москва27 нояВести.Конфликта на Украине, скорее всего, удалось бы избежать, если бы сохранился формат Группы восьми (G8) с участием России, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.
Если бы он [президент России Владимир Путин] остался членом [G8], возможно, этой войны бы и не случилосьотметил Трамп
Глава Белого дома отметил, что формат G8 был гораздо влиятельнее нынешней "семерки" (G7).
Это была намного более могущественная группа, когда в ее состав входила Россияподчеркнул Трамп
Президент США уже несколько раз критиковал исключение России из состава G8, называя это очень глупым решением.