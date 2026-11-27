Трамп: G8 стала менее влиятельной после исключения России Трамп разъяснил, как исключение России повлияло на G8

Москва27 ноя Вести.Исключение России из "Большой восьмерки" (G8) негативно сказалось на влиятельности группы, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

При этом конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Россия осталась в G8, отметил Трамп.

Я бы хотел, чтобы он [президент Владимир Путин] принимал участие. На мой взгляд, тогда эта группа стала бы гораздо влиятельнее заявил Трамп

Президент США подчеркнул, что нынешних мировых проблем удалось бы избежать, если бы G8 сохранилась. Россию исключили из объединения еще до начала президентского срока Трампа.