Москва10 окт Вести.Теория об изменении климата Земли – злонамеренная фантазия демократов и один "великий обман", заявил президент США Дональд Трамп в ходе митинга в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) в поддержку республиканского кандидата в губернаторы.

По его словам, сначала людей пугали глобальным потеплением, а когда "это не сработало" появилась теория об изменении климата, под которую ее сторонники пытаются подогнать любую перемену погоды, передает РИА Новости.

Может быть тепло, холодно, идет дождь, снег, жарко, как в аду​​​. Изменение, это когда хоть что-то, если это не точно то же самое сказал Трамп

Американский лидер добавил, что демократы, которых он обозвал "тупократами", не спят ночами, выдумывая новые способы обмана людей.

Ранее американский лидер раскритиковал утверждения об опасности искусственного интеллекта (ИИ). Прогнозы о том, что ИИ может в будущем захватить мир, Трамп назвал фейком более нелепым, чем заявления о глобальном потеплении.