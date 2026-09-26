Трамп не ответил на вопрос о лицензиях на производство ракет Patriot для Украины

Трамп не подтвердил, что разрешил передать Киеву лицензии на Patriot Трамп не ответил на вопрос о лицензиях на производство ракет Patriot для Украины

Москва26 сен Вести.Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможной передаче Украине лицензий на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Журналисты спросили американского лидера, координируют ли США этот вопрос с Владимиром Зеленским. В ответ Трамп заявил, что достиг с ним согласия по многим темам, однако подчеркнул, что прежде всего ожидает заключения сделки.

Я договорился с Зеленским по многим разным темам, и по многим из этих вопросов у нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с [президентом России Владимиром] Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним сказал он

Трамп также подчеркнул, что Россия и Украина могли бы заключить сделку до наступления "суровой зимы".

По данным Трампа, в августе на Украине погибли 25 тысяч военнослужащих, в июле - 32 тысячи, а в июне - 33 тысячи. Американский президент назвал такие потери "позором".

Ранее Зеленский утверждал, что якобы получил согласие Трампа на передачу лицензии. Речь идет о документах на производство устаревших вариантов боеприпасов для комплексов Patriot.