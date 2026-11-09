Трамп подтвердил, что предложение главе UFC стать пресс-секретарем было шуткой Трамп лично заявил, что предложение главе UFC стать пресс-секретарем было шуткой

Москва9 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предложение стать пресс-секретарем Белого дома, озвученное главе UFC Дэйне Уайту, было шуткой. Его слова приводят местные СМИ.

Конечно, я пошутил… сказал Трамп журналистам

Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором предложил Уайту стать новым пресс-секретарем Белого дома. Он также заявил, что посоветовал Уайту включить в число помощников российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова для того, чтобы те "защищали США от безумных левых".

После этого газета Washington Post выпустила материал, в котором заявила, что предложение Трампа было сделано в шутку.

Чуть позже Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом мультфильм о том, как бы выглядел глава UFC Дэйна Уайт в роли пресс-секретаря Белого дома. На опубликованном видео российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов выгоняют из зала журналистов, поддерживающих демократов.