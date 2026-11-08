Трамп показал сгенерированный мультик с Уайтом в роли своего пресс-секретаря

Трамп опубликовал мультфильм с Дэйна Уайтом в роли пресс-секретаря Белого дома Трамп показал сгенерированный мультик с Уайтом в роли своего пресс-секретаря

Москва8 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом мультфильм о том, как бы выглядел глава UFC Дэйна Уайт в роли пресс-секретаря Белого дома.

На видео, опубликованном в соцсети Truth Social, российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов выгоняют из зала журналистов, поддерживающих демократов.

Из мультфильме также следует, что супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель является мужчиной. В конце в разгромленный зал заходит сам Трамп и, услышав, что брифинг прошел в основном мирно, уходит с довольным лицом.

8 ноября сообщалось, что предложение Трампа, адресованное Уайту, о назначении на пост пресс-секретаря Белого дома было шутливым.