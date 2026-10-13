Трамп запостил выдуманную восхваляющую его цитату актера Вашингтона WP: Трамп опубликовал выдуманную восхваляющую его цитату актера Вашингтона

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social восхваляющую его цитату американского актера Дензела Вашингтона. Позднее выяснилось, что высказывание выдуманное, пишет The Washington Post.

Никогда не встречал никого храбрее, умнее или больше заботящегося об Америке, [чем Трамп] гласит высказывание

Президент компании PMK Entertainment, которая представляет интересы Вашингтона, Алан Ниероб заявил, что актер такого не говорил, и "откуда это взялось", неизвестно.

Издание в свою очередь отмечает, что ранее эту цитату приписывали актеру Мэттью Макконахи и певцу Мику Джаггеру.

Белый дом пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Кроме того, пост с высказыванием якобы Вашингтона до сих пор остается доступным для просмотра.