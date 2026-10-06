NYP сообщила о слежке ФБР за поездками семьи Трампа перед обыском в Мар-а-Лаго

ФБР шпионило за семьей Трампа при Байдене, пишут СМИ NYP сообщила о слежке ФБР за поездками семьи Трампа перед обыском в Мар-а-Лаго

Москва6 окт Вести.ФБР во время президентства Джо Байдена отслеживало поездки членов семьи Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По данным издания, слежка велась в рамках секретной операции под кодовым названием "Плазменное эхо". Агенты отслеживали перемещения Мелании и Бэррона Трамп. Как утверждает New York Post, ФБР собирало информацию в том числе о типах воздушных судов, которыми пользовались члены семьи Трампа.

По данным газеты, эти действия проводились в рамках подготовки к обыску в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде по делу о незаконном хранении секретных документов.

За месяц до рейда неназванный специальный агент выразил обеспокоенность тем, что у бюро не было законных оснований для обыска в кабинете или спальне бывшего президента, и предложил провести дальнейшие переговоры с адвокатами Трампа подчеркивается в публикации

Кроме того, сотрудники ФБР прослушивали телефон Сьюзан Уайлс, которая впоследствии возглавила аппарат Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис назвала операцию шпионажем за политическими оппонентами и призвала привлечь виновных к ответственности. По ее словам, это стало случаем злоупотребления государственной властью.