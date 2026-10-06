Москва6 октВести.ФБР во время президентства Джо Байдена отслеживало поездки членов семьи Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).
По данным издания, слежка велась в рамках секретной операции под кодовым названием "Плазменное эхо". Агенты отслеживали перемещения Мелании и Бэррона Трамп. Как утверждает New York Post, ФБР собирало информацию в том числе о типах воздушных судов, которыми пользовались члены семьи Трампа.
По данным газеты, эти действия проводились в рамках подготовки к обыску в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде по делу о незаконном хранении секретных документов.
За месяц до рейда неназванный специальный агент выразил обеспокоенность тем, что у бюро не было законных оснований для обыска в кабинете или спальне бывшего президента, и предложил провести дальнейшие переговоры с адвокатами Трампаподчеркивается в публикации
Кроме того, сотрудники ФБР прослушивали телефон Сьюзан Уайлс, которая впоследствии возглавила аппарат Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис назвала операцию шпионажем за политическими оппонентами и призвала привлечь виновных к ответственности. По ее словам, это стало случаем злоупотребления государственной властью.