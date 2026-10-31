Трамп заявил, что ему отвратителен Де Ниро

Трамп назвал Де Ниро "отвратительным кретином" Трамп заявил, что ему отвратителен Де Ниро

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп назвал актера Роберта Де Ниро отвратительным и предположил, что с ним "что-то не так".

На предвыборном митинге в Дейтона-Бич Трамп, упомянув свое бывшее реалити-шоу "Ученик", вспомнил и о 83-летней голливудской знаменитости.

Роберт Де Ниро кретин? С ним что-то не так… Он отвратителен заявил президент США

Она также признался, что раньше любил Роберта Де Ниро, а сейчас не может "даже смотреть" на него.

Дональд Трамп и Роберт Де Ниро неоднократно публично конфликтовали из-за политических взглядов. Актер выступал с резкой критикой Трампа, а президент США высмеивал его политические заявления.

СМИ полагают, что американский лидер по-прежнему негодует из-за речи Де Ниро на церемонии вручения театральной премии "Тони" в 2018 году, когда актер со сцены нецензурно высказался в адрес Трампа.