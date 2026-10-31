Москва31 октВести.Президент США Дональд Трамп назвал актера Роберта Де Ниро отвратительным и предположил, что с ним "что-то не так".
На предвыборном митинге в Дейтона-Бич Трамп, упомянув свое бывшее реалити-шоу "Ученик", вспомнил и о 83-летней голливудской знаменитости.
Роберт Де Ниро кретин? С ним что-то не так… Он отвратителензаявил президент США
Она также признался, что раньше любил Роберта Де Ниро, а сейчас не может "даже смотреть" на него.
Дональд Трамп и Роберт Де Ниро неоднократно публично конфликтовали из-за политических взглядов. Актер выступал с резкой критикой Трампа, а президент США высмеивал его политические заявления.
СМИ полагают, что американский лидер по-прежнему негодует из-за речи Де Ниро на церемонии вручения театральной премии "Тони" в 2018 году, когда актер со сцены нецензурно высказался в адрес Трампа.