Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп показал новый вариант формы американских космических войск. В комплект вошли сапоги до колена и черно-серый китель, дизайн которого, согласно представленному изображению, вдохновлен эстетикой "Звездного десанта".

Опубликованный Трампом в соцсети Truth Social комплект включает китель, брюки, ремень, фуражку и сапоги. На рукаве размещена нашивка, похожая на эмблемы, которые носили офицеры "Звездного флота" в сериале "Звездный путь". На воротнике-стойке расположен символ космических сил, еще одна эмблема находится на пряжке ремня. Китель дополнен погонами, на которых, как предполагается, будут размещаться звезды вместе с эмблемой рода войск.

На изображении также указано, что при разработке дизайна авторы ориентировались на дисциплину и функциональность формы звездных десантников. При этом внешний вид комплекта напоминает и форму имперских офицеров из "Звездных войн".

Трамп не пояснил, является ли показанная на изображениях одежда официальной формой американских космических войск.

Ранее сообщалось, что Трамп сменил имидж: цвет его волос стал темнее обычного.