Трамп сменил имидж: цвет его волос стал темнее обычного Цвет волос Трампа стал темнее обычного

Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп больше не блондин – на новых фотографиях цвет волос американского лидера выглядит значительно темнее обычного.

На последних кадрах, которые запечатлели главу Белого дома выходящим из самолета на аэродроме Морристаун, Нью-Джерси, Трамп выглядит почти брюнетом.

В интернете активно обсуждают смену цвета волос президента США – до этого он крайне редко экспериментировал со своим образом. Как сообщает New York Post, один из пользователей пошутил, что это знак конца лета, "сейчас самое время сменить цвет волос с окрашенных в блонд на брюнета".

Тема прически Трампа не раз становилась поводом для обсуждений. Ходили слухи, что он носит парик или якобы перенес хирургическую процедуру по уменьшению кожи головы (скальпредукция).