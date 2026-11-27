Трамп заявил о поддержке союзников США по НАТО в войне с Ираном

Трамп: союзники США по НАТО оказывают поддержку в войне с Ираном Трамп заявил о поддержке союзников США по НАТО в войне с Ираном

Москва27 ноя Вести.Союзники США по НАТО оказывают Вашингтону поддержку в конфликте с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп, поздравляя по телефону американских военных с Днем благодарения, сообщает ТАСС.

Они не слишком нам помогали с Ираном. А теперь они вовлечены в это вместе с нами. Они вовлечены в различных частях Ирана. И они справляются отлично приводит ТАСС слова Трампа

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Европа не оказала США достаточной поддержки в конфликте с Ираном.

Между тем Трамп отметил, что средства на военную операцию против Тегерана заложены в бюджете США до конца января 2027 года.