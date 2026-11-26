Кушнер заявил, что европейцы "не произвели впечатления" в ситуации с Ираном

"Не впечатлили": Кушнер о действиях европейцев в ситуации с Ираном Кушнер заявил, что европейцы "не произвели впечатления" в ситуации с Ираном

Москва26 ноя Вести.Европа не оказала США достаточной поддержки в конфликте с Ираном. Об этом рассказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Он отметил, что сами европейцы очень многого требуют от Вашингтона.

Но когда дело дошло до ситуации с Ираном, я полагаю, они определенно не произвели впечатления сказал Кушнер

На вопрос, ожидает ли он возобновления военных действий против Исламской Республики, спецпосланник американского лидера ответил, что президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты.

Накануне сам глава Белого дома отметил, что средства на военную операцию против Тегерана заложены в бюджете до конца января.