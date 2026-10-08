Трамп назвал сделку с Ираном не тем, чего он хочет

Трамп заявил, что сделка с Тегераном не совсем отвечает его желаниям Трамп назвал сделку с Ираном не тем, чего он хочет

Москва8 окт Вести.Сделка с Ираном не совсем отвечает желаниям президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками в штате Техас, представляя своего спецпосланника Стивена Уиткоффа.

По словам главы Белого дома, Уиткофф делает "фантастическую работу".

Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо. Я думаю, что эта сделка - не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить нам что угодно, чтобы мы от нее не отказались сказал Трамп

Американский лидер также назвал своего спецпосланника великолепным переговорщиком.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты закончат военную операцию против Ирана "очень скоро".