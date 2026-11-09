Трамп потребует от союзников возместить все расходы США на войну с Ираном CBS: Трамп ждет возврата денег за операцию против Ирана

Москва9 ноя Вести.За операцию против Ирана Соединенные Штаты требуют оплату от третьих стран. Президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS назвал это "платой за безопасность".

В конце всего этого страны, которые мы защищали, возместят нам все без исключения расходы, которые мы понесли на войну (с Ираном - прим. ред.) сказал Трамп

Ранее Трамп уже выступал с похожим заявлением. Тогда он сообщил, что США ведут борьбу за обеспечение транзита нефти через Ормузский пролив скорее ради других, чем для себя.