Москва8 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп объявил Овальный кабинет Белого дома объявляется историческим памятником и теперь любые изменения в его интерьере для следующих президентских администраций будут возможны только с разрешения Конгресса.

Я подпишу документ, согласно которому Овальный кабинет на века будет считаться историческим памятником. Когда будет завершена работа с документами, когда они станут юридически обязывающими, тогда никто и никогда не сможет уничтожить это невероятное помещение заявил президент США

Трамп пояснил, что утвержденные им меры еще должны получить одобрение Конгресса.

Если Конгресс это (предложение Трампа – Прим.ред.) одобрит, то любые значимые изменения [Овального кабинета] будут возможны лишь с одобрения Конгресса. Мы оставим Овальный кабинет таким, каким он является сейчас добавил Трамп

Ранее сообщалось, что при администрации Трампа интерьер Овального кабинета был значительно обновлен и украшен золотом.