Москва7 ноя Вести.Находящийся на вооружении индийских ВВС российский транспортный самолет Ил-76МД приземлился на высокогорной авиабазе Ньома. Самолет такого класса совершил самую высокогорную посадку в мире, сообщает ТАСС.

Авиабаза Ньома в Ладакхе расположена на высоте примерно 3960 метров в 25 километрах от линии фактического контроля с Китаем.

Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме сообщили ВВС Индии в соцсети X

В сообщении военно-воздушных сил Индии отмечается, что самая высокогорная посадка транспортного самолета в мире стала выдающейся демонстрацией надежности и возможностей российского военно-транспортного самолета, которая была подкреплена "исключительным мастерством, точностью и профессионализмом" экипажа. В Нью-Дели эту посадку называли "важной вехой, укрепляющей стратегические возможности Индии по осуществлению воздушных перевозок".

Сейчас в ВВС Индии насчитывается 17 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

При этом Ил-76 постоянно модернизируется для улучшения летных качеств и тактико-технических характеристик. Заинтересованность в покупке 20 самолетов-заправщиков на базе свежей версии Ил-76МД-90А проявил Китай. Пекин привлекли новые двигатели ПС-90А-76, установленные на самолете, а также выгодная цена. Российский самолет оценивается в 110-130 миллионов долларов против 150-250 миллионов за китайский аналог "Илюшина" - военно-транспортный самолет Y-20.