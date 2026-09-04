Тренер Слуцкий и Дзагоев получили по квартире в Душанбе

Тренер Слуцкий и Дзагоев обзавелись квартирами в Душанбе Тренер Слуцкий и Дзагоев получили по квартире в Душанбе

Москва4 сен Вести.Бывшему главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому и экс-игроку национальной команды Алану Дзагоеву подарили по квартире в Душанбе, столице Таджикистана. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной медиафутбола России.

Слуцкий был назначен главным тренером российской сборной по медиафутболу 10 августа. 4 сентября команда под его руководством проведет матч в Душанбе против медиасборной Таджикистана. В этой игре также примет участие Дзагоев, который является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Наши друзья из TAS International group пригласили нас на подписание договора с Федерацией футбола Таджикистана. Верим, что данное партнерство будет успешным. Но больше всего рады за Леонида Викторовича и Алана Дзагоева, ведь они стали обладателями квартир в этом замечательном городе говорится в публикации

Сборная России по медиафутболу представляет собой команду, в которую входят блогеры, стримеры, бывшие профессиональные футболисты и руководители клубов Медиалиги. Она была создана в феврале 2023 года.

Слуцкий 2 августа покинул должность главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа", где работал с декабря 2023 года. До этого специалист тренировал "Витесс", "Халл Сити", ЦСКА, "Крылья Советов", "Москву", "Уралан", "Олимпию" и сборную России.