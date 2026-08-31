Baza: в Тбилиси убили россиянина из-за 1000 долларов и кроссовок

Тренера дельфинов из Севастополя убили в Тбилиси из-за 1000 долларов и кроссовок Baza: в Тбилиси убили россиянина из-за 1000 долларов и кроссовок

Москва31 авг Вести.Тренера морских млекопитающих в севастопольском дельфинарии убили в Тбилиси. Мотивом убийства стало ограбление, сообщает Baza.

Под подозрением – 60-летний гражданин Армении, которого поймали на границе с Арменией. Мужчина забрал у 37-летнего россиянина деньги, телефон и кроссовки.

По словам жены Дмитрия, перед гибелью он гулял с друзьями. В какой-то момент к компании подсел незнакомец, который позже выманил Дмитрия в темное место, где не было камер. Там на россиянина напали отмечается в сообщении

На теле погибшего обнаружили ножевые ранения. Нападавший скрылся с места преступления. Он продал кроссовки Дмитрия, а около 1000 долларов спрятал.

Смартфон удалось вернуть. Подозреваемый не рассказывает, куда спрятал сумку с деньгами и документами.

По данным Baza, гражданин Армении уже отбывал срок за убийство.