Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию Bloomberg: третий крупнейший налогоплательщик Британии покидает страну

Москва7 сен Вести.Основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос, чье состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов, переезжает в Грецию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, после переезда Рокос откроет офис в Афинах.

Крис Рокос собирается покинуть Великобританию. Это очередной громкий отъезд одного из крупнейших налогоплательщиков страны и самых известных финансистов. Основатель компании Rokos Capital Management меняет место жительства на Грецию пишет агентство

Ранее лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила поднять расходы на оборону для противостояния с Россией, пересмотрев жилищные пособия и льготы для инвалидов.