Москва5 сенВести.Лидер британских консерваторов, теневой министр финансов Кеми Баденок предложила поднять расходы на оборону для противостояния с Россией, пересмотрев жилищные пособия и льготы для инвалидов, пишет газета The Times.
Британии нужно найти дополнительные 10 миллиардов фунтов в год, чтобы довести оборонный бюджет к 2030 году до 3% ВВП.
Согласно плану Баденок, сэкономить можно в основном за счет обложения НДС автомобилей по программе аренды машин для инвалидов, а также реформы жилищных пособий.
Еще две минуты назад мы все трепетали перед угрозой ядерной войны с Россией. А теперь всего этого можно избежать, просто введя НДС на автомобили, оплачиваемые за счет пособий по инвалидностиотмечается в статье в газете The Times
Ранее сообщалось, что Британия в ускоренном порядке готовит программу национальной обороны на случай угроз.