Лидер британских консерваторов предложила сократить льготы ради трат на оборону Лидер консерваторов Баденок предложила поднять расходы на оборону за счет льгот

Москва5 сен Вести.Лидер британских консерваторов, теневой министр финансов Кеми Баденок предложила поднять расходы на оборону для противостояния с Россией, пересмотрев жилищные пособия и льготы для инвалидов, пишет газета The Times.

Британии нужно найти дополнительные 10 миллиардов фунтов в год, чтобы довести оборонный бюджет к 2030 году до 3% ВВП.

Согласно плану Баденок, сэкономить можно в основном за счет обложения НДС автомобилей по программе аренды машин для инвалидов, а также реформы жилищных пособий.

Еще две минуты назад мы все трепетали перед угрозой ядерной войны с Россией. А теперь всего этого можно избежать, просто введя НДС на автомобили, оплачиваемые за счет пособий по инвалидности отмечается в статье в газете The Times

Ранее сообщалось, что Британия в ускоренном порядке готовит программу национальной обороны на случай угроз.