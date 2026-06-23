Третий житель Камчатки стал донором стволовых клеток для тяжелобольной женщины Глава минздрава края Нохрин: третий камчадал подошел как донор стволовых клеток

Москва23 июн Вести.Третий житель Камчатского края смог стать донором стволовых клеток для жительницы другого региона. Это очень редкое совпадение: вероятность найти неродственного донора - примерно 1 к 10 000, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Нохрина.

Еще один житель с Камчатки стал донором стволовых клеток для жительницы из другого региона, это третий случай совпадения в нашем регионе сказал он

Министр уточнил, что мужчина вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга в сентябре 2023 года. Спустя 2,5 года его пригласили на повторное обследование и процедуру сдачи гемопоэтических стволовых клеток, которые подошли тяжелобольной женщине.

По словам Нохрина, в регистр вступили свыше 850 жителей Камчатки.