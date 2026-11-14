В 15 регионах России с начала суток объявляли тревогу из-за ракет и БПЛА

Тревогу из-за ракет и БПЛА объявляли в 15 регионах РФ В 15 регионах России с начала суток объявляли тревогу из-за ракет и БПЛА

Москва14 ноя Вести.С начала суток 14 ноября в 15 регионах России объявляли тревогу с воздуха из-за ракет и БПЛА.

Об этом пишет ТАСС.

Режим воздушной угрозы вводился в 15 регионах России с 00.00 до 07.00 мск следует из подсчетов агентства

Беспилотная опасность объявлялась в 9 регионах страны – в Адыгее, Астраханской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ростовской, Брянской областях, а также в Краснодарском крае и в Республике Крым.

Под угрозой ракетного удара находилось население Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольской, Ростовской и Волгоградской областей.

В Белгородской области во время атаки вражеского дрона погибли три человека, еще один получил ранение.

В Ростовской области сбитый беспилотник упал на здание гостиницы и повредил его.