Москва5 нояВести.Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП с участием автобуса и восьми автомобилей в Соликамске, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Авария произошла вечером 4 ноября. По предварительным данным, женщина 1973 года рождения на автомобиле "Фольксваген Амарок" проехала на красный свет и столкнулась с автобусом ПАЗ. Его отбросило на остановившиеся на светофоре автомобили.
В результате ДТП травмы получили два водителя легковых автомобилей и несовершеннолетняя пассажирка, находившаяся в одной из машин. Количество пострадавших уточняетсяговорится в сообщении
Выяснилось, что водительских прав у предполагаемой виновницы ДТП нет.
По факту произошедшего организована проверка.