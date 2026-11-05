Автобус и восемь автомобилей столкнулись в Прикамье, пострадали три человека

Три человека пострадали в массовом ДТП в Пермском крае Автобус и восемь автомобилей столкнулись в Прикамье, пострадали три человека

Москва5 ноя Вести.Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП с участием автобуса и восьми автомобилей в Соликамске, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла вечером 4 ноября. По предварительным данным, женщина 1973 года рождения на автомобиле "Фольксваген Амарок" проехала на красный свет и столкнулась с автобусом ПАЗ. Его отбросило на остановившиеся на светофоре автомобили.

В результате ДТП травмы получили два водителя легковых автомобилей и несовершеннолетняя пассажирка, находившаяся в одной из машин. Количество пострадавших уточняется говорится в сообщении

Выяснилось, что водительских прав у предполагаемой виновницы ДТП нет.

По факту произошедшего организована проверка.