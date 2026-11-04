Москва4 нояВести.В Рязанской области три человека погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля в кювет, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло около 03.00 мск 4 ноября на 5-м километре автодороги Журавинка – Марчуки-2 в Ряжском округе. По предварительным данным, 42-летний водитель "Рено Меган" не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте. Погибшие – жители региона, несовершеннолетних среди них нетговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.