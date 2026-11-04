Три человека погибли в ДТП в Рязанской области

Три человека стали жертвами ДТП под Рязанью Три человека погибли в ДТП в Рязанской области

Москва4 ноя Вести.В Рязанской области три человека погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля в кювет, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло около 03.00 мск 4 ноября на 5-м километре автодороги Журавинка – Марчуки-2 в Ряжском округе. По предварительным данным, 42-летний водитель "Рено Меган" не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте. Погибшие – жители региона, несовершеннолетних среди них нет говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.