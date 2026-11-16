ТАСС: три отряда ГПСУ понесли огромные потери на волчанском направлении

Три погранотряда ГПС Украины понесли большие потери в Харьковской области ТАСС: три отряда ГПСУ понесли огромные потери на волчанском направлении

Москва16 ноя Вести.Серьезные потери в личном составе понесли 1-й, 10-й и 11-й погранотряд Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, исполняющий обязанности главы ГПСУ генерал-майор Вадим Ченчик посетил расположение подчиненных подразделений в регионе.

Особое внимание было уделено 1-му, 10-му и 11-му [погранотрядам], которые понесли огромные потери в боях на волчанском направлении сказал он

Как отметил представитель российских силовых структур, данные подразделения в настоящий момент сталкиваются с огромными проблемами со снабжением, медицинским обеспечением, обмундированием на зимний период, а также стройматериалами, необходимыми для оборудования позиций.