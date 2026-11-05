Москва5 ноя Вести.Три порта Ростовской области – в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове – были вынуждены приостановить работу из-за атак ВСУ, приводит ИС "Вести" слова губернатора региона Юрия Слюсаря.

Портовая отрасль оказалась второй пострадавшей из-за атак ВСУ после сельскохозяйственной, сказал губернатор.

Все три наших порта: и Ростов, и Таганрог, и Азов. Работа фактически приостановлена, при этом кредиты остались, обязанность по выплате заработной платы осталась. И я благодарен руководителям и акционерам, что они не пошли на массовые сокращения, просто потому что понимают: если сейчас уволят людей и профессионалов, завтра все вернется, а людей уже, к сожалению, назад на работу вернуть будет достаточно сложно отметил глава региона

Слюсарь также подчеркнул, что если сейчас не оказать радикальную поддержку, отрасль может быть утрачена.

…Им нужно, безусловно, помогать. Им нужно вводить мораторий на налоговые выплаты. Им нужно по аналогии с сельским хозяйством давать возможность кредитоваться по льготным ставкам. Им нужно делать так называемые арендные каникулы на ту инфраструктуру, которую они арендуют у Росморпорта и у других предприятий, которые это предоставляют. Что-то зависит от нас, где-то мы можем оказать помощь и влияние. Но в значительной степени все структуры, которые в этом задействованы - это структуры, конечно, федерального подчинения. Я очень надеюсь, что мы будем услышаны. И вот это состояние, в котором сейчас находится портовая инфраструктура, она, конечно, необходимую помощь и поддержку получит. Над этим интенсивно работаем проинформировал губернатор

По его словам, с подобной проблемой сталкивается и соседний Краснодарский край