Москва13 нояВести.Трое мужчин ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника по их автомобилю, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара дрона по автомобилю пострадали трое мужчинговорится в публикации
Двоих с минно-взрывными травмами отвезли в областную клиническую больницу, третьего после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Машина повреждена.
В разных населенных пунктах Белгородской области при атаках дронов повреждены жилые дома и автомобили.