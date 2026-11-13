В Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате атаки БПЛА

Трое жителей Белгородской области пострадали, когда БПЛА атаковал их машину В Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате атаки БПЛА

Москва13 ноя Вести.Трое мужчин ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника по их автомобилю, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара дрона по автомобилю пострадали трое мужчин говорится в публикации

Двоих с минно-взрывными травмами отвезли в областную клиническую больницу, третьего после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Машина повреждена.

В разных населенных пунктах Белгородской области при атаках дронов повреждены жилые дома и автомобили.