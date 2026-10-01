В Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, ранены двое мужчин Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Москва1 окт Вести.Двое мужчин получили ранения в Белгородской области в результате атаке беспилотника на их автомобиль, сообщает региональный оперштаб.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон нанес удар по автомобилю отмечается в публикации

Один мужчина получил слепые осколочные ранения ног, другой – осколочные ранения грудной клетки и волосистой части головы.

Обоих отвезли в местную больницу. После оказания необходимой помощи их переведут в областную клиническую больницу.

Машина повреждена.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак дронов повреждены жилые дома, административные здания, сельхозтехника, автомобили.