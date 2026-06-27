Тройняшки из Сочи закончили школу с золотыми медалями В Сочи выпускники-тройняшки стали золотыми медалистами

Москва27 июн Вести.Тройняшки многодетной семьи Пинкевич из Сочи стали золотыми медалистами. С этим событием в жизни молодых людей поздравил в мессенджере MAX губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что ребята с детства были активными и увлекались спортом.

Тройняшки семьи Пинкевич из Сочи – Виолетта, Виктория и Дмитрий получили золотые медали! сообщил глава региона

Он рассказал, что молодые люди уже к концу 9 класса определились с будущими профессиями.

Виктория, например, решила связать свою жизнь со сферой здравоохранения, Виолетта выбрала инженерное направление, а Дмитрий планирует стать дата-инженером.

Губернатор Кубани пожелал золотым медалистам удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов.