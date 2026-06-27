Москва27 июнВести.Тройняшки многодетной семьи Пинкевич из Сочи стали золотыми медалистами. С этим событием в жизни молодых людей поздравил в мессенджере MAX губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что ребята с детства были активными и увлекались спортом.
Тройняшки семьи Пинкевич из Сочи – Виолетта, Виктория и Дмитрий получили золотые медали!сообщил глава региона
Он рассказал, что молодые люди уже к концу 9 класса определились с будущими профессиями.
Виктория, например, решила связать свою жизнь со сферой здравоохранения, Виолетта выбрала инженерное направление, а Дмитрий планирует стать дата-инженером.
Губернатор Кубани пожелал золотым медалистам удачи на новом этапе жизни и осуществления всех планов.