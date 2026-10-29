Москва29 окт Вести.Труженица тыла Великой Отечественной войны, ударница коммунистического труда и почетная жительница московского района Академический Вера Халилова отметила 106-летие. Об этом сообщает MK.RU.

В годы войны Халилова работала на заводе. Днем выдавала хлеб воинским частям, а ночью вместе с другими сотрудницами грузила в вагоны мешки с сухарями для фронта. После смен она выступала в госпиталях перед ранеными в составе агитбригады, читая стихи.

После войны она работала заведующей канцелярией в суде, а позднее — контролером-ревизором на пассажирском автотранспортном предприятии в Череповце.

У Халиловой три дочери, шесть внуков, шесть правнуков и трое праправнуков. Сейчас она живет в Москве с дочерью Марианной.