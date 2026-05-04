Школы и детсады в Туапсе вернулись к обычному режиму работы

Туапсинские школы и детсады возобновили работу Школы и детсады в Туапсе вернулись к обычному режиму работы

Москва4 мая Вести.Общеобразовательные учреждения в Туапсе 4 мая возобновили свою работу. Об этом сообщила администрация города.

Сегодня туапсинские школы возобновили свою работу говорится в сообщении

Уточняется, что детские сады, как и учреждения дополнительного образования, также открыты. Своих воспитанников пока не принимают два городских сада № 22 и № 25.

28 апреля в Туапсе в результате атаки ВСУ произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Из-за ликвидации последствий детские сады и учебные учреждения города были закрыты.