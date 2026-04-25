Тур попавших под лавину в Бурятии туристов был коммерческими

Тур на Мунку-Сардык, где туристов накрыла лавина, был коммерческий Тур попавших под лавину в Бурятии туристов был коммерческими

Москва25 апр Вести.Восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии, где группу из семи туристов накрыла лавина, организовала иркутская турфирма "Горизонт", тур был коммерческим, рассказал ТАСС адвокат компании Дмитрий Печкин.

Он подчеркнул, что "Горизонт" состоит в федеральном реестре турагентов.

Это группа турфирмы "Горизонт", она состоит в федеральном реестре турагентств и туроператоров сказал адвокат

Печкин добавил, что гиды-инструкторы, которые сопровождали попавшую под лавину группу, были сертифицированы МЧС. В частности, они являются горными проводниками на высоту до 5,7 тысячи метров.