Москва25 апрВести.Восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии, где группу из семи туристов накрыла лавина, организовала иркутская турфирма "Горизонт", тур был коммерческим, рассказал ТАСС адвокат компании Дмитрий Печкин.
Он подчеркнул, что "Горизонт" состоит в федеральном реестре турагентов.
Это группа турфирмы "Горизонт", она состоит в федеральном реестре турагентств и туроператоровсказал адвокат
Печкин добавил, что гиды-инструкторы, которые сопровождали попавшую под лавину группу, были сертифицированы МЧС. В частности, они являются горными проводниками на высоту до 5,7 тысячи метров.