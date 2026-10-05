Москва5 окт Вести.В этом году Анкара передала Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) Korkut ближнего радиуса действия. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

По информации источников, Украина импортировала небольшое число систем. При этом собеседники не пояснили, сколько из них отправили на передовую.

Несколько человек, знакомых с темой, заявили Middle East Eye, что ранее в этом году Турция поставила зенитные системы против дронов Украине, дав возможность Киеву протестировать новые изделие и улучшить его потенциал следует из публикации

В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для ликвидации воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки.

Отмечается, что компания-производитель Aselsan, вероятно, предлагала Украине приобрести установки еще пять лет назад.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига поручил усилить ПВО страны на фоне атак ВС России по мостам в Киеве.