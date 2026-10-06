Администрация Эрдогана не дала ответ о поставках ПВО Украине Анкара отказалась комментировать возможные поставки ПВО для Украины

Москва6 окт Вести. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать РИА Новости сообщения о якобы поставленных Украине системах противовоздушной обороны.

По информации портала Middle East Eye, турецкая компания Aselsan поставила Киеву несколько систем ПВО ближнего радиуса действия.

Мы не комментируем сообщения по этому вопросу, для получения информации следует обратиться в министерство национальной обороны заявили в администрации

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Запад от поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что некоторые страны готовы идти на любые шаги, в том числе поддерживать террористические методы, чтобы добиться своих целей.