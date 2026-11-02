Туристам открыли доступ в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае Природный парк "Ергаки" в Красноярском крае открыли для туристов

Москва2 ноя Вести.Природный пак "Ергаки" на юге Красноярского края со 2 ноября открыт для посещения туристов из-за отсутствия следов медведей. Об этом сообщили в дирекции парка.

По итогам комплексной оценки безопасности туристов и местных жителей, проведенной в связи с ситуацией с медведями, принято решение открыть для посещения ранее закрытую часть хозяйственной зоны, а также всю рекреационно-туристическую зону природного парка, включая все туристические тропы хребта Ергаки и Каменный городок – с 2 ноября 2026 года говорится в сообщении

Отмечается, что в Ергаках установился постоянный снежный покров и держится низкая температура. Следов медведей не обнаружено.

Вместе с тем туристов призвали соблюдать правила безопасности при посещении парка зимой, а также во время активного отдыха.

Туристические тропы в природном парке были 21 августа из-за агрессивных медведей.