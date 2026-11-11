Туристические маршруты "Куликова поля" признаны лучшими в России Путеводители музея "Куликово поле" взяли Гран-при премии "Маршрут года 2026"

Москва11 ноя Вести.Иллюстрированная серия туристических путеводителей "Куликово поле. Практика природных путешествий" получила Гран-при всероссийской премии "Маршрут года 2026", сообщается на сайте музея-заповедника "Куликово поле".

Путеводители были представлены в номинации "Лучшее визуальное представление территорий".

Куликово поле – единственный "живой" свидетель Мамаева побоища, или Куликовской битвы, 650-летие которой будет отмечаться в 2030 году.

В рамках празднования… прорабатывается идея межрегионального маршрута "Руси великое начало". По замыслу авторов, он объединит музейные и мемориальные объекты Тульской, Калужской и Рязанской областей, которые рассказывают о событиях, раскрывающих всю сложность взаимоотношений между Русью и Золотой Ордой, историю борьбы за независимость и объединения русских княжеств вокруг Москвы говорится в публикации

Идея маршрута "Руси великое начало" отмечена дипломом премии "Маршрут года 2026" за второе место в своем блоке проектов.

Государственный музей-заповедник "Куликово поле" видит одной из главных своих задач работу по сохранению природно-исторического ландшафта места сражения 1380 года.