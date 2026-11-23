Отдыхающих на Занзибаре призвали не паниковать после крупного пожара

Туристов на Занзибаре призывают не паниковать после крупного пожара Отдыхающих на Занзибаре призвали не паниковать после крупного пожара

Москва23 ноя Вести.Власти Танзании призывают отдыхающих на Занзибаре туристов не паниковать после крупного пожара. Об этом ИС "Вести" рассказала туристка из РФ Юлия Ковальчук.

Она запечатлела на видео кадры выгоревшей улицы отелей. Девушка отмечает, что возгорание началось в ресторане отеля Makofi, а затем пламя распространилось на другие строения вдоль улицы.

На Занзибаре сгорело шесть отелей, четыре ресторана и около сорока магазинов, полностью все выгорело. В Нунгви [где начался пожар] началась массовая паника людей. Огонь достаточно быстро распространялся и дошел прямо до самого пляжа. Всех людей успели вывести до возгорания и разместили в других отелях отметила она

По ее словам, власти рекомендуют туристам не паниковать и призывают тех, кто купил туры заранее, не переживать - для всех на Занзибаре найдется место.

По версии местных СМИ, причиной крупного пожара стало неудачное приготовление пиццы. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.