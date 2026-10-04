Москва4 окт Вести.С 1 января 2027 года вступает в силу постановление правительства РФ, по которому у вспомогательного персонала государственных структур значительная доля надбавок замещается фиксированным окладом. О смысле этого решения и содержании документа ТАСС рассказала депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Светлана Бессараб.

Прежде всего меры нацелены на укрепление постоянной составляющей заработной платы сотрудников. Увеличение окладной части по сравнению с переменными составляющими, такими как социальные и стимулирующие выплаты, позволяет сделать более прозрачными, защищенными и понятными для работающих расчеты по зарплате подчеркнула парламентарий

По ее мнению, пересматривать систему и положения об оплате труда ежегодно, усиливая при этом постоянную часть вознаграждения, стоит для того, чтобы добиться "наиболее сбалансированного результата". В здравоохранении и образовании, заметила Бессараб, окладные части сегодня уже довольно высоки, а в ряде регионов соотношение постоянной и переменной частей доходит до 70/30 - при такой пропорции люди увереннее чувствуют себя в отношении своих доходов.

Постановление кабмина касается сотрудников федеральных госструктур, которые не являются госслужащими: аналитиков, экспертов, техников, инженеров и других. Из документа, с которым ознакомился ТАСС, видно, как вырастут оклады: у эксперта в центральных федеральных ведомствах - с 3 740 руб. до 15 266 руб., у делопроизводителя - с 2 640 руб. до 15 266 руб. Все прочее в денежном содержании этих работников складывается из надбавок и иных выплат, причем некоторые ежемесячные надбавки по размеру совпадают с окладом либо оказываются больше него.

Кроме того, тем же постановлением правительство скорректировало наименования ряда должностей, убрав откровенно архаичные формулировки - например, "заведующий машинописным бюро" и "стенографист".