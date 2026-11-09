В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2027 году Депутат Кавшар: зарплаты части бюджетников проиндексируют на 6,8% с 1 января

Москва9 ноя Вести.Зарплаты работников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, соцобеспечения и культуры проиндексируют с 1 января 2027 года. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Увеличение на 6,8% с 1 января коснется тех, кто трудится в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры сказала Кавшар

По ее словам, зарплаты гражданских служащих, прокуроров, сотрудников СК и судей увеличатся на 4% с октября 2027 года.

Депутат подчеркнула, что итоговые цифры доходов будут, как и прежде, зависеть от общей структуры начисления выплат для конкретных категорий специалистов. Кроме того, параллельно с началом следующего года изменится система оплаты труда работников федеральных государственных органов, не являющихся государственными гражданскими служащими. Новые правила нацелены на гарантирование основной суммы независимо от переменных выплат.

6 ноября сообщалось, что индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян.