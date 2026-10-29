Москва29 окт Вести.Размер должностных окладов работников федеральных ведомств, которые не являются госслужащими, в 1 января 2027 года вырастут вдвое, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьева.

Изменения касаются работников федеральных ведомств, которые не являются государственными гражданскими служащими: делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников. С 1 января 2027 года месячные должностные оклады таких работников увеличиваются в среднем в два раза сказал эксперт

Он также уточнил, что повысится гарантированная часть ежемесячного заработка. При этом структуру выплат скорректируют: надбавка за сложность и высокие достижения снизится в среднем вдвое: с 50-100% до 25-50% от оклада, а выплата к отпуску уменьшится с двух окладов до одного. Надбавка за выслугу лет будет начисляться после года стажа, а не после трех, как раньше.