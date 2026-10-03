Москва3 окт Вести.У трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена диагностировали раннюю стадию рака кожи. Комментарий спортсмена приводит Ассоциация лыжного спорта Финляндии.

Во время осмотра дерматолог рекомендовал удалить родинку на стопе. Дальнейшие обследования показали, что это ранняя стадия злокачественной опухоли кожи, лечение которой требовало повторной операции для обеспечения достаточного запаса здоровых тканей сказал он

По словам лыжника, в данный момент ситуация находится под контролем.

34-летний Нисканен является трехкратным олимпийским чемпионом. В Сочи-2014 он взял золото в командном спринте, в Пхенчхане-2018 стал лучшим в гонке на 50 км классическим стилем, а в Пекине-2022 победил в гонке на 15 км классическим стилем. Там же, в Пекине, он завоевал серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне. В 2017 году Нисканен выиграл чемпионат мира в гонке на 15 км классикой.