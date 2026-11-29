Лыжник Клебо повторил абсолютный рекорд Кубка мира по выигранным гонкам Лыжник Клебо повторил рекорд Бьерген по победам на этапах Кубка мира

Москва29 ноя Вести.Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил абсолютное достижение соотечественницы Марит Бьерген по числу выигранных гонок на этапах Кубка мира.

Рекордную для себя победу 30-летний спортсмен одержал в масс-старте на стартовом этапе сезона-2026/27, который принимает Рука в Финляндии. Теперь в активе обоих норвежцев по 114 побед.

Бьерген, восьмикратная олимпийская чемпионка, завершила карьеру в 2018 году.

Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира, шесть раз он побеждал в общем зачете Кубка мира и пять раз — в многодневке "Тур де Ски". Норвежец считается самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр: в 2026 году он первым в истории завоевал шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.