Москва29 нояВести.Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил абсолютное достижение соотечественницы Марит Бьерген по числу выигранных гонок на этапах Кубка мира.
Рекордную для себя победу 30-летний спортсмен одержал в масс-старте на стартовом этапе сезона-2026/27, который принимает Рука в Финляндии. Теперь в активе обоих норвежцев по 114 побед.
Бьерген, восьмикратная олимпийская чемпионка, завершила карьеру в 2018 году.
Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира, шесть раз он побеждал в общем зачете Кубка мира и пять раз — в многодневке "Тур де Ски". Норвежец считается самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр: в 2026 году он первым в истории завоевал шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.