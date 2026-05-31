ТАСС: у горы Кайлас в Тибете застряли более тысячи иностранных паломников

У горы Кайлас в Тибете застряли более тысячи иностранных паломников ТАСС: у горы Кайлас в Тибете застряли более тысячи иностранных паломников

Москва31 мая Вести.У горы Кайлас в Тибете из-за плохой погоды и большого скопления паломников на маршруте застряла группа иностранцев, в составе которой находятся несколько десятков россиян. Об этом ТАСС сообщил российский альпинист, основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников.

На коре (обход вокруг священного места в рамках паломничества - Прим. ред.) у горы Кайлас сейчас застряли более тысячи иностранных паломников. Несколько десятков там из России. Их не пускают на маршрут рассказал он

По словам Сотникова, у горы собралось большое количество желающих совершить паломничество из-за праздника Сага Дава, который в год Красной Огненной Лошади выпадает 1 раз в 60 лет.

По словам альпиниста, маршрут не был рассчитан на такое количество людей, а ухудшение погоды и снегопад усугубили ситуацию.

Гора Кайлас является священной для последователей индуизма, буддизма, джайнизма и тибетской традиции бон, которые совершают вокруг нее паломничество, считая вершину центром Вселенной. Этот путь также популярен среди горных туристов, однако никому из альпинистов пока не удалось покорить саму вершину.