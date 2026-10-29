Москва29 октВести.В аэропорту Краснодара у пассажирки, направляющейся в Стамбул, при досмотре ручной клади таможенники обнаружили 780 пачек стиков для систем нагревания табака - 15 600 штук стиков. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Пассажиры международных авиарейсов регулярно перемещают табачную продукцию. Однако забывают, что одному совершеннолетнему лицу можно провозить не более 200 сигарет или стиков, 50 сигар, 250 граммов табакаприводятся слова начальника таможенного поста Аэропорт Краснодар Александра Вьюкова
Нормы распространяются и на товары, купленные в зоне беспошлинной торговли.
Пассажирка объяснила, что купила стики на рынке и везла их в Стамбул по просьбе родственников. По ее словам, она не знала о данных ограничениях при перемещении табачной продукции.
В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении. Суд Краснодара признал ее виновной и конфисковал товар с обращением в федеральную собственность.