В аэропорту Краснодара у пассажирки рейса в Стамбул изъяли 780 пачек стиков

У летевшей в Стамбул пассажирки изъяли 15 600 стиков в аэропорту Краснодара В аэропорту Краснодара у пассажирки рейса в Стамбул изъяли 780 пачек стиков

Москва29 окт Вести.В аэропорту Краснодара у пассажирки, направляющейся в Стамбул, при досмотре ручной клади таможенники обнаружили 780 пачек стиков для систем нагревания табака - 15 600 штук стиков. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Пассажиры международных авиарейсов регулярно перемещают табачную продукцию. Однако забывают, что одному совершеннолетнему лицу можно провозить не более 200 сигарет или стиков, 50 сигар, 250 граммов табака приводятся слова начальника таможенного поста Аэропорт Краснодар Александра Вьюкова

Нормы распространяются и на товары, купленные в зоне беспошлинной торговли.

Пассажирка объяснила, что купила стики на рынке и везла их в Стамбул по просьбе родственников. По ее словам, она не знала о данных ограничениях при перемещении табачной продукции.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении. Суд Краснодара признал ее виновной и конфисковал товар с обращением в федеральную собственность.