Жительница Костромы пыталась контрабандой отправить золото в Корею В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду золотых украшений в Корею

Москва26 окт Вести.Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево не дали отправить в Корею золотые украшения контрабандой. Об этом сообщило издание MK.RU.

Контрабанду золотых украшений, приготовленных для пересылки в Корею, пресекли сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево говорится в публикации

Жительница Костромы попыталась переслать ювелирные изделия за рубеж почтой. В декларации она указала сувениры, парафиновые свечи и иконы. Но при досмотре на почтовой таможне Шереметьево в посылке обнаружили термос, а в нем - 12 подвесок и две пары серег. Экспертиза установила, что украшения сделаны из золота 585 пробы.

Против женщины возбудили административное дело по части 2 статьи 16.2 КоАП (недостоверное декларирование товаров). Черемушкинский суд назначил ей штраф в размере 195 тысяч 715 рублей. Сам товар конфисковали.